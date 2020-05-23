Барнаулец заплатит 30 тысяч рублей за то, что накричал на ребенка

Жителя Барнаула обязали выплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда за агрессивное поведение по отношению к чужому ребенку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд краевой столицы.

Мужчина пришел в детский сад, в котором занимается его дочь, и набросился на мальчика с руганью, угрозами и оскорблениями. Что послужило причиной такого поведения, правоохранители не уточнили.

"От действий данного лица несовершеннолетний ребенок получил психологическую травму, долгое время отказывался посещать детский сад, нарушился сон, появилась плаксивость, раздражительность, ребенок стал бояться посторонних. В связи с чем родители обратились за медицинской помощью, было назначено лечение", – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд квалифицировал это как моральный вред и обязал ответчика компенсировать нанесенный ущерб. Решение вступило в законную силу.