Крыши объектов культурного наследия в Барнауле и Бийске отремонтируют

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края выдало задания на ремонт крыш пяти многоквартирных домов, сообщает пресс-служба ведомства.

Четыре из них расположены в Барнауле, один – в Бийске. В краевой столице в список попали дом № 14 на проспекте Калинина и три здания, расположенные на проспекте Ленина (№ 73, 78 и 80). В наукограде отремонтируют кровлю строения № 3 на улице Озерной.

В Алтайохранкультуре уточнили, что проектную документацию разрабатывает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Ранее amic.ru писал, что строительство высоток рядом с памятниками архитектуры попадет под запрет в Алтайском крае. Об инициативе сообщил врио начальника Алтайохранкультуры Александр Урбах.