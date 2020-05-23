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Квартиру для аллергиков продают в Барнауле почти за 10 млн рублей

, ИА "Амител"
Собственник потратил более 5,5 млн рублей, чтобы жилье стало экологичным

Фото: avito.ru

Барнаулец предлагает купить "антиаллергенную" квартиру за 9,95 млн рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Объявление соответствующего содержания собственник разместил на сайте Avito. Продавец утверждает, что потратил свыше 5,5 млн рублей на приобретение экологически чистых материалов и проведение ремонтных работ.

"В квартире сделан очень дорогой ремонт из качественных материалов с учетом повышенных требований к экологичности (у ребенка аллергия), – гласит текст объявления. – На стенах – декоративная штукатурка, нанесенная на две армированные сетки разного сечения (при усадке дома исключены трещины). Австрийский ламинат (34 класса, антиаллергенный) уложен на полу с влаго- и теплоизоляцией. Под ним – пробковая подложка".

Квартира площадью 87 кв. метров расположена на 8 этаже 16-уровневого дома № 35а, расположенного на улице Анатолия.

В числе преимуществ – полы с подогревом на кухне и в санузле, три кондиционера и замки повышенной секретности на входных дверях.

Он также уточнил, что объект находится под обременением банка на сумму 2,15 млн рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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