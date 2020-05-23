Жители Алтайского края прилетели в Толмачево из Узбекистана

Жители Алтайского края продолжают возвращаться из-за рубежа. Так, они оказались в числе 136 россиян, которые 23 мая прибыли из Ташкента в Толмачево.

Как сообщает "Сиб.фм", из столицы Узбекистана граждан РФ доставила авиакомпания Uzbekistan Airways.

Среди пассажиров представлены и другие регионы Сибири: Новосибирская, Кемеровская, Омская и Томская области. Им предстоит провести две недели в обсервации.

Как уже сообщал amic.ru, Россия полностью прекратила международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. Разрешены только рейсы, которые возвращают россиян домой.

Напомним, по данным на 23 мая в Алтайском крае зафиксировано 1254 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 69 – за прошедшие сутки.