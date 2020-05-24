Автостоп не удался. "Нива" перевернулась и сгорела в Горном Алтае

Автомобиль ВАЗ-2121 перевернулся и загорелся в Шебалинском районе, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. ДТП случилось ночью 23 мая на 3 км автодороги Черга – Булухта.

К моменту прибытия пожарных автомобиль выгорел полностью. На месте аварии обнаружили травмированного человека. Ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Пострадавший утверждает, что он пассажир "Нивы". По его словам, он поймал попутку в селе Черга и не знает, кто водитель. Мужчина скрылся сразу после аварии, заявил свидетель.

Правоохранители устанавливают личность автолюбителя. Транспортное средство государственных регистрационных знаков не имеет, на учете в ГИБДД не состоит, уточнили в полиции.