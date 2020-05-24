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Бузова заявила, что была готова прибыть в захваченный банк

, ИА "Амител"
Певица испытала шок, когда узнала, что "террорист" хочет ее видеть
Ольга Бузова / Фото: moscatalogue.net

Ольга Бузова / Фото: moscatalogue.net

Популярная российская певица Ольга Бузова рассказала, что узнала о требовании человека, захватившего заложников в московском банке еще до того, как его задержали.

"Для меня сегодняшняя новость – полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы", – цитирует Бузову Mash.

Поп-исполнительница порадовалась, что никто не пострадал, и поблагодарила сотрудников спецслужб, которые, по ее словам, сработали идеально.

Ранее стала известна личность захватчика. Как сообщает "Московский Комсомолец", им оказался уроженец Нижневартовска Алексей Барышников. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.05.2020 10:00
гость

уроженец Нижневаторска Алексей Барышников

Бузовой надо с ним встретится, уточнить, он ее поклонник или ненавидит. Если любит может с адвокатом помочь, шизофрению установят и освободят

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