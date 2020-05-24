Испания летом откроет границы для туристов

Премьер-министр Испании объявил о том, что несмотря на коронавирус страна этим летом примет туристов из-за рубежа, сообщает Meduza.

По его словам, страна откроет границы в июле, в связи с чем иностранцам уже можно начинать планировать отпуск.

Педро Санчес напомнил, что государство ежегодно принимает по 80 миллионов гостей из других стран.

Также он уточнил, что вскоре продолжится чемпионат Испании по футболу. Игры должны возобновиться с 8 июня.

В Испании к 23 мая зафиксировали 235 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в стране COVID-19 заболели 466 человек, а умерли 50 человек. Всего с начала эпидемии в стране число умерших от болезни в государстве составило 28 678 человек.