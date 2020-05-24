Названо условие, при котором у россиян появится "неуязвимость" к COVID-19

Неуязвимость россиян к COVID-19 появится при вакцинации 95% населения, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико.
По мнению академика, распространение вируса остановится после появления иммунитета у большинства жителей страны, поскольку у инфекции не будет благоприятной почвы для размножения.
Минимальным порогом для снятия ограничений специалист назвал 60-70% – тогда вероятность возникновения повторных вспышек снизится. Для сравнения: в Европе антитела к коронавирусу есть у 15% людей и при таком показателе возбудитель продолжает циркулировать.
Ранее amic.ru сообщил, что президент Владимир Путин предупредил о возможном начале второй волны пандемии COVID-19 осенью.
Комментарии
У Банкфакса научились кавычки ляпать куда ни попадя?
Чудо медики инфекционисты академики професора а в итоге дармоеды, кроме изоляции еще какие то средства и методы лечения есть???
24.05.2020 10:35
- гость -
вам же написали про вакцинацию
24.05.2020 10:14
- гость -
С чего это куда ни попадя? Ковычки не лишние, вдруг кто воспримет буквально и заявит, что дезинформируют.