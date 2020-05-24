Названо условие, при котором у россиян появится "неуязвимость" к COVID-19

Неуязвимость россиян к COVID-19 появится при вакцинации 95% населения, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико.

По мнению академика, распространение вируса остановится после появления иммунитета у большинства жителей страны, поскольку у инфекции не будет благоприятной почвы для размножения.

Минимальным порогом для снятия ограничений специалист назвал 60-70% – тогда вероятность возникновения повторных вспышек снизится. Для сравнения: в Европе антитела к коронавирусу есть у 15% людей и при таком показателе возбудитель продолжает циркулировать.

Ранее amic.ru сообщил, что президент Владимир Путин предупредил о возможном начале второй волны пандемии COVID-19 осенью.