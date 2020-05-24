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Названо условие, при котором у россиян появится "неуязвимость" к COVID-19

, ИА "Амител"
Кроме того, специалист рассказал, когда можно снять ограничения из-за пандемии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Неуязвимость россиян к COVID-19 появится при вакцинации 95% населения, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико.

По мнению академика, распространение вируса остановится после появления иммунитета у большинства жителей страны, поскольку у инфекции не будет благоприятной почвы для размножения.

Минимальным порогом для снятия ограничений специалист назвал 60-70% – тогда вероятность возникновения повторных вспышек снизится. Для сравнения: в Европе антитела к коронавирусу есть у 15% людей и при таком показателе возбудитель продолжает циркулировать.

Ранее amic.ru сообщил, что президент Владимир Путин предупредил о возможном начале второй волны пандемии COVID-19 осенью.

  

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.05.2020 10:14
- гость -

У Банкфакса научились кавычки ляпать куда ни попадя?

24.05.2020 10:35
- гость -

Чудо медики инфекционисты академики професора а в итоге дармоеды, кроме изоляции еще какие то средства и методы лечения есть???

24.05.2020 10:57
- гость -

24.05.2020 10:35
- гость -

вам же написали про вакцинацию

24.05.2020 10:59
- гость -

24.05.2020 10:14
- гость -
С чего это куда ни попадя? Ковычки не лишние, вдруг кто воспримет буквально и заявит, что дезинформируют.

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