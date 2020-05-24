Антикарантинные танцы. Новосибирцы устроили вечеринку в центре города. Видео

Жители Новосибирска вечером 23 мая устроили массовую вечеринку в центре города, сообщает "НГС".
Несмотря на режим изоляции и прирост числа заболевших коронавирусом, горожане начали собираться на площади Ленина с 22:00. Как отмечает портал, тусовщики не соблюдали дистанцию и не пользовались защитными масками.
Мероприятие вызвало возмущение местных рестораторов, которые сейчас терпят убытки из-за пандемии. Один из жителей Новосибирска отметил на видео с вечеринкой, размещенном в Instagram, мэра города и главу области. Официального ответа региональных властей на текущий момент не последовало.
Напомним, что на 24 мая в Новосибирской области выявлено более двух тысяч случаев заражения COVID-19, а с начала пандемии с подтвержденным диагнозом скончалось 27 человек.
Комментарии
На фото зевак больше, чем танцующих! Не думаю что они маски одели...
Мероприятие вызвало возмущение местных рестораторов
И все?)
Надо туда закинуть, брызжущего пеной барнаульского "МАСОЧНИКА", который здесь орудует, клеймя всех - эгоистами.
А мусара в штаны наклали ???
Лучше умереть стоя чем жить на коленях
Агент007 сообщает в центр! Забросьте в Россию вирус повитальнее, а остальное всё сам народ сделает...
Северный поток развалился,Турецкий поток убрал Эрдоган,Силу Сибири ***** Си Дзиньпинь,, нефтяной перекрыл Салман, оружейный Трамп, тут заболеешь не только Короной ВиRUSa
24.05.2020 11:16
Агент007
Агент007 сообщает в центр! Забросьте в Россию вирус повитальнее, а остальное всё сам народ сделает...
-------------
На России еще будут ставить памятники Украине, за освобождение России от путина как в Германии СОВЕТСКИМ солдатам.
Праздник непослушания.
Какие не хорошие власть не послушали?
Нужно проследить за историей, возможно к участникам придут домой уже с готовыми протоколами, возможно на госуслугах выставят и привет
Молодцы новосибирцы! Пора заканчивать этот балаган. Нашли "болезнь века", ну оооочень опасную. Мы б теперь уже все помереть должны были за это время, а тут одни бессимптомные , которые и знать бы не знали о каком то там вирусе. Достали с этим цирком! открывайте уже все!
24.05.2020 11:30
007
На России еще будут ставить памятники Украине, за освобождение России от путина как в Германии СОВЕТСКИМ солдатам
А как Украина Россию от Путина освободит? А как дела с памятниками советским солдатам на Украине?
У нас полиция на нарушителей масочного режима протоколы составляет, а в Новосибирске боятся? У нас более смелая полиция?
Молодцы новосибирцы!
А может барнаульцы такие же молодцы и сделают также?
24.05.2020 11:35
гость
Молодцы новосибирцы! Пора заканчивать этот балаган. Нашли "болезнь века", ну оооочень опасную. Мы б теперь уже все помереть должны были за это время, а тут одни бессимптомные , которые и знать бы не знали о каком то там вирусе. Достали с этим цирком! открывайте уже все!
Поддерживаю! И даже бы с ними поплясала! Довели уже народ. Банки захватываем,банкоматы взрываем.А власти и радуются,что людям плохо!
11:37
гость
У нас полиция на нарушителей масочного режима протоколы составляет, а в Новосибирске боятся? У нас более смелая полиция?
НСК - "черный" регион, БРН - "красный". Ещё говорят: "Красный" как Алтайский край.
А как дела с памятниками советским солдатам на Украине?
Где почитать про как сносят памятники советским солдатам на Украине?
Про декоммунизацию читал. Даже в Барнауле биндеры снесли памятник Ленину на пл. Октября. Дотянулись клятые биндеры. Ненавижу.
24.05.2020 11:48
- гость -
НСК - "черный" регион, БРН - "красный". Ещё говорят: "Красный" как Алтайский край.
И че?
будут ставить памятники Украине, за освобождение России от путина как в Германии СОВЕТСКИМ солдатам
А зачем ставить памятники бандеровцам, которые советских солдат мочили?
24.05.2020 11:35
гость
24.05.2020 11:35
гость
24.05.2020 11:40
- гость -
Как же вы задол*али "антимасочники". На надгробной плите так вам и напишут: "Он не верил в коронавирус". Тупое стадо.
11:58
гость
Кстати, а за что топил Бандера? Что хотел он и его фанаты?
Можете ответить на вопрос?
11:57
гость
И че?
Биллиардный шар в очо.
Достаточно одного - двух "носителей" и через неделю, те же самые персонажи будут строчить в своих бложиках, что им плохо, а скорая не едет.
Достаточно одного - двух "носителей" и через неделю, те же самые персонажи будут строчить в своих бложиках, что им плохо, а скорая не едет.
Вы абсолютно правы. Те тролли, что месяц назад благим криком орали, что от маски толку нет, сейчас требуют штрафовать за отсутствие маски. Как говорится - какие инструкции спустили, за то и топят
А "Лебединое озеро" никто сплясать не догадался? Мы бы подхватили.
не молодцы
Тупое стадо. Сказал человек в наморднике и на коротком поводке.
24.05.2020 12:00
- гость -
Арбуз в толерастное очо
24.05.2020 11:02
- гость -
Надо туда закинуть, брызжущего пеной барнаульского "МАСОЧНИКА", который здесь орудует, клеймя всех - эгоистами.
------------
А вы и есть эгоисты. Думаете только о своей жoпe, о своей шкуре. Вам плевать на живущих рядом пожилых людях, детей с бронхиальной астмой, беременных и т.д. Кто в данный момент не пышет здоровьем.
24.05.2020 11:59
- гость -
Кстати, а за что топил Бандера? Что хотел он и его фанаты?
Можете ответить на вопрос?
В том числе, чтобы СОВЕТСКИХ солдат убивать
24.05.2020 11:05
- гость -
Лучше умереть стоя чем жить на коленях
--------------
Ты давно стоишь на коленях своего невежества.
24.05.2020 11:40
- гость -
Поддерживаю! И даже бы с ними поплясала
Можно собрать всех желающих плясать, чтобы плясали в специально отведенном месте. И плясунам хорошо и закончится без них побыстрее
Ребеночек один в Барнауле в тяжелом состоянии из-за вируса лежит, откуда заразился неизвестно, может кто-то за границей плясал и ему привез
Интересно, правда, в Новосибе полиция послабей нашей будет, протоколы составлять не решается? Может думают, что статья, которую наши применяют не подходит?
Интересно, правда, в Новосибе полиция послабей нашей будет, протоколы составлять не решается? Может думают, что статья, которую наши применяют не подходит?
Интересно, правда, в Новосибе полиция послабей нашей будет, протоколы составлять не решается? Может думают, что статья, которую наши применяют не подходит?