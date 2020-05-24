Антикарантинные танцы. Новосибирцы устроили вечеринку в центре города. Видео

Жители Новосибирска вечером 23 мая устроили массовую вечеринку в центре города, сообщает "НГС".

Несмотря на режим изоляции и прирост числа заболевших коронавирусом, горожане начали собираться на площади Ленина с 22:00. Как отмечает портал, тусовщики не соблюдали дистанцию и не пользовались защитными масками.

Мероприятие вызвало возмущение местных рестораторов, которые сейчас терпят убытки из-за пандемии. Один из жителей Новосибирска отметил на видео с вечеринкой, размещенном в Instagram, мэра города и главу области. Официального ответа региональных властей на текущий момент не последовало.

Напомним, что на 24 мая в Новосибирской области выявлено более двух тысяч случаев заражения COVID-19, а с начала пандемии с подтвержденным диагнозом скончалось 27 человек.