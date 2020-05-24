Автомобиль взорвался на трассе в Алтайском крае

На участке федеральной трассы А-322 в Алтайском крае загорелась, а затем взорвалась "Газель". Очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск" уточнили, что это произошло рядом с Алейском.

В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как от автомобиля идет густой черный дым, а затем происходит сильный взрыв. Предположительно, взорвалось газовое оборудование, которое было установлено в "Газели".

По сведениям очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал, но официального подтверждения этой информации на момент публикации нет. Что послужило причиной пожара – неизвестно.

Обстоятельства происшествия уточняются.