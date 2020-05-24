Жара и ветер. По западу Алтайского края объявлена чрезвычайная пожароопасность

До 25 мая в Алтайском крае сохранится пожароопасность четвертого класса, а в западных районах МЧС объявило наивысший класс горимости, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По данным гидрометцентра, на территории края 24 и 25 мая сохранится сухая погода с сильным и порывистым ветром. Днем 24 мая воздух прогреется до +29°С, 25 мая – до +34°С. Ветер сильный, 3-8 м/c, с порывами до 14 м/c.

Согласно заявлению МЧС, в регионе сохраняется четвертый класс горимости. В Хабарском, Каменском, Баевском, Ключевском районах и Славгороде спасатели объявили пятый уровень пожароопасности. Кроме того, существует и высокий риск техногенных пожаров, особенно в районах старой застройки Барнаула и Заринска.

МЧС просит жителей региона в случае возгорания немедленно вызывать пожарных по номеру 101.

