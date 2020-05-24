Туристический сезон в Турции могут продлить до декабря

Туристический сезон в Турции может быть продлен до декабря из-за пандемии COVID-19, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируза Баглыкайяю.

В этом сезоне власти серьезно повысят уровень безопасности для приезжих, а море перестанет быть главным курортным местом. По мнению главы ассоциации, это позволит обратить больше внимания на исторические и культурные достопримечательности, изменив отношение к туризму.

Пик турпотока в стране ожидают с сентября по ноябрь. В это время в Турции не так тепло, как летом, но, по мнению Баглыкайяю, это позволит отдыхающим "оценить страну еще лучше", поскольку жара не будет мешать наслаждаться прогулками.

Напомним, что Испания намеревается открыть границы для туристов этим летом.