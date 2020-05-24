В Республике Алтай начинают снимать ограничения по коронавирусу

Республика Алтай переходит на первый этап снятия ограничений, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.
"С учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Алтай возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 метров", – информирует ведомство.
Одним из открытых для посещения объектов станет стадион "Спартак". На нем администрация организует пропускной режим, а перед входом всем посетителям будет проводиться термометрия.
Как ранее сообщал amic.ru, снятие ограничений в России будет проходить в три этапа. Оценивать ситуацию и принимать решения о снятии ограничений будут ориентируясь на показатели в каждом отдельном регионе.
В Алтайском крае речи о снятии ограничений речи пока не идет. Как заявил 21 мая на заседании регионального правительства губернатор Виктор Томенко, к этому вопросу можно вернуться, когда хотя бы в течение недели ежесуточный прирост новых зараженных коронавирусом не будет превышать 40 человек.
Вместе с тем ранее "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59" назвал нынешнюю ситуацию с COVID-19 в Алтайском крае вторым этапом выхода из ограничений.
Напомним, по данным на 24 мая в Алтайском крае зарегистрировано 1325 зараженных коронавирусом, в Республике Алтай – 102 инфицированных.
Комментарии
там видно глупые все... вы на тур базы зайдите и посмотрите сколько людей там..... какие по 2 человека спортом??? такое ощущение что в правительстве сидят слепые и тупые...
когда хотя бы в течение недели ежесуточный прирост новых зараженных коронавирусом не будет превышать 40 человек
По последним нескольким суткам можно заподозрить, что такой недели не будет никогда
24.05.2020 13:42
гость
У этих глупых в 12 раз меньше цифры по заражонным, чем у нашего бухгалтера-мажорика
у них цифр меньше потому что население города 50 тыс человек... у нас в Новоалтайске тоже очень мало....
Шляются дети с хорошим имунитетам по подворотням, из за закрытых стадионов
А персонажи со слабым иммунитетом (которых все боятся заразить) толпами шляются по БарнАулу
Томенку в отставку !!!