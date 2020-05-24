В Республике Алтай начинают снимать ограничения по коронавирусу

Республика Алтай переходит на первый этап снятия ограничений, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

"С учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Алтай возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 метров", – информирует ведомство.

Одним из открытых для посещения объектов станет стадион "Спартак". На нем администрация организует пропускной режим, а перед входом всем посетителям будет проводиться термометрия.

Как ранее сообщал amic.ru, снятие ограничений в России будет проходить в три этапа. Оценивать ситуацию и принимать решения о снятии ограничений будут ориентируясь на показатели в каждом отдельном регионе.

В Алтайском крае речи о снятии ограничений речи пока не идет. Как заявил 21 мая на заседании регионального правительства губернатор Виктор Томенко, к этому вопросу можно вернуться, когда хотя бы в течение недели ежесуточный прирост новых зараженных коронавирусом не будет превышать 40 человек.

Вместе с тем ранее "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59" назвал нынешнюю ситуацию с COVID-19 в Алтайском крае вторым этапом выхода из ограничений.

Напомним, по данным на 24 мая в Алтайском крае зарегистрировано 1325 зараженных коронавирусом, в Республике Алтай – 102 инфицированных.