Посольство России призвало Bloomberg извиниться за информацию о рейтинге Путина

Посольство России в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за материал, в котором журналисты занизили рейтинг Владимира Путина. Сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", – говорится в заявлении российского посольства.
Напомним, что 21 мая издание опубликовало график доверия к президенту, основанный на данных ВЦИОМ. Согласно публикации, в апреле уровень одобрения главы государства опустился до 27%, что агентство связало "с усилением кризиса в связи с коронавирусом".
Позднее ВЦИОМ заявил, что позитивная оценка работы Владимира Путина россиянами превышает 60%, а уровень доверия близок к 70%.
Также диппредставительство отметило, что по их впечатлению, статьи в Bloomberg пишутся для создания ложных визуальных образов об отрицательной динамике в России.
Комментарии
Человек уничтожил промышленность, с/хозяйство, образование, науку, медицину при этом хочет иметь высокий рейтинг.
статьи в Bloomberg пишутся для создания ложных визуальных образов об отрицательной динамике в России.
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Конечно, многие россияне тоже осуждают Bloomberg за ложную инфу. Ну откуда 27%?
Ничего о нашей жизни не знают, а пишут.
"Советский Союз разрушили, а созданную им систему (здравоохранения) не удалось".-сказал позавчера с улыбкой Путин...До конца не успели всё-таки...((
Какие 27%? Они ему льстят. Благодарить должны, а не возмущаться.
как они догадались? они там, а мы тут?
У Сталина 90%. Тоже маловато, при жизни было больше.
Вот вруны, откуда 20% пририсовали?
МИД РФ лизнул обнулённый обвисший филей
Путин не обращает внимание на все эти рейтинги. Для него лично есть в ФСО специальный отдел, который занимается рейтингами. Свой реальный рейтинг он знает. И знает, что даже при 5% рейтинге "проголосуют" как надо, онлайн, кивком в телевизор
у Чаушеску рейтинг был 86%, буквально еще за недельку до расстрела