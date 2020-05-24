Посольство России призвало Bloomberg извиниться за информацию о рейтинге Путина

Посольство России в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за материал, в котором журналисты занизили рейтинг Владимира Путина. Сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", – говорится в заявлении российского посольства.

Напомним, что 21 мая издание опубликовало график доверия к президенту, основанный на данных ВЦИОМ. Согласно публикации, в апреле уровень одобрения главы государства опустился до 27%, что агентство связало "с усилением кризиса в связи с коронавирусом".

Позднее ВЦИОМ заявил, что позитивная оценка работы Владимира Путина россиянами превышает 60%, а уровень доверия близок к 70%.

Также диппредставительство отметило, что по их впечатлению, статьи в Bloomberg пишутся для создания ложных визуальных образов об отрицательной динамике в России.