В Барнауле машина сбила пожилого велосипедиста на пешеходном переходе

В Барнауле автомобилист наехал на пожилого велосипедиста. Видео с места происшествия опубликовали Barnaul.insta в Instagram.
Инцидент случился в поселке Южном, возле остановки "Лесная", на пешеходном переходе. Подробности произошедшего пока неизвестны.
Комментаторы отметили, что, несмотря на преклонный возраст пострадавшего, никто из окружающих не пытается помочь ему встать на ноги.
Напомним, что утром 24 мая на участке федеральной трассы А-322 в Алтайском крае взорвалась "Газель". В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как от автомобиля идет густой черный дым, а затем происходит сильный взрыв.
Комментарии
даже не подошел никто посмотреть -вот уровень наш, всем плевать на ближних, зато чего то для себя требуем бесконца
Хотя бы участие надо проявить.А помогать с осторожностью-вдруг перелом.
Друг Саня,отзовись! Ты живой? А то вечно пьяный по улицам Южного шляешься.
Комментаторы отметили, что несмотря на преклонный возраст пострадавшего, никто из окружающих не пытается помочь ему встать на ноги.
Вообще-то до приезда скорой, делать ничего нельзя по закону. В случае, если выяснится, что ваше участие усугубит травму, то вы понесете ответственность за причинение вреда здоровью. Помощь следует оказывать в крайнем случае - кровотечение из артерий и т.д.
А если он ехал, а не шел по переходу, то будет виноват. Автомобилист не может среагировать на выезжащего велосипедиста, поэтому велосипедисты пешком должны идти по переходу.