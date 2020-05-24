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В Барнауле машина сбила пожилого велосипедиста на пешеходном переходе

, ИА "Амител"
ДТП произошло в поселке Южном

В Барнауле автомобилист наехал на пожилого велосипедиста. Видео с места происшествия опубликовали Barnaul.insta в Instagram.

Инцидент случился в поселке Южном, возле остановки "Лесная", на пешеходном переходе. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Комментаторы отметили, что, несмотря на преклонный возраст пострадавшего, никто из окружающих не пытается помочь ему встать на ноги.

Напомним, что утром 24 мая на участке федеральной трассы А-322 в Алтайском крае взорвалась "Газель". В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как от автомобиля идет густой черный дым, а затем происходит сильный взрыв.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.05.2020 15:20
гость

даже не подошел никто посмотреть -вот уровень наш, всем плевать на ближних, зато чего то для себя требуем бесконца

24.05.2020 15:21
- гость -

Хотя бы участие надо проявить.А помогать с осторожностью-вдруг перелом.

24.05.2020 15:57
Гость

Друг Саня,отзовись! Ты живой? А то вечно пьяный по улицам Южного шляешься.

24.05.2020 16:02
- гость -

Комментаторы отметили, что несмотря на преклонный возраст пострадавшего, никто из окружающих не пытается помочь ему встать на ноги.

Вообще-то до приезда скорой, делать ничего нельзя по закону. В случае, если выяснится, что ваше участие усугубит травму, то вы понесете ответственность за причинение вреда здоровью. Помощь следует оказывать в крайнем случае - кровотечение из артерий и т.д.

24.05.2020 16:21
Гость

А если он ехал, а не шел по переходу, то будет виноват. Автомобилист не может среагировать на выезжащего велосипедиста, поэтому велосипедисты пешком должны идти по переходу.

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