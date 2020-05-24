В Барнауле машина сбила пожилого велосипедиста на пешеходном переходе

В Барнауле автомобилист наехал на пожилого велосипедиста. Видео с места происшествия опубликовали Barnaul.insta в Instagram.

Инцидент случился в поселке Южном, возле остановки "Лесная", на пешеходном переходе. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Комментаторы отметили, что, несмотря на преклонный возраст пострадавшего, никто из окружающих не пытается помочь ему встать на ноги.

Напомним, что утром 24 мая на участке федеральной трассы А-322 в Алтайском крае взорвалась "Газель". В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как от автомобиля идет густой черный дым, а затем происходит сильный взрыв.