Барнаульский зоопарк предлагает гостям придумать имена для маленьких лосят

На странице барнаульского зоопарка в социальных сетях появилось видео с двумя лосятами, которые недавно родились у Малышки и Зевса. Сотрудники зоопарка отмечают, что малыши всегда гуляют вместе.

Посетителям предлагают поучаствовать в выборе имен для животных. Отмечается, что это мальчик и девочка. В комментариях под постом барнаульцы уже начали предлагать свои варианты, Бонни и Клайд, Кай и Герда, Чарыш и Веснушка, Митя и Маня.

Ранее amic.ru писал, что барнаульский зоопарк начал предварительную продажу билетов, которые можно будет использовать после снятия ограничений. Каждому покупателю обещают подарок – книгу от директора зоопарка Сергея Писарева.