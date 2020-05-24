Полиция проведет проверку после вечеринки в центре Новосибирска

Новосибирские власти просят полицию наказать организаторов танцевальной вечеринки в центре города. Ранее в социальных сетях было опубликована видеозапись карантинной дискотеки.
"По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины", — сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов отметил, что мэрия обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, пишут "РИА Новости".
Как писал amic.ru, жители города 23 мая устроили массовую вечеринку. Тусовались они без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Комментарии
Всразу то сассали на толпу идти
Щас по одному будут выискивать и толпой прессовать
собралось.
Понятно, были зачинщики, а остальные показали себя тупым стадом.
Губернатор любитель 37-года.
Що , хто нэ скаче - тот москаль ?Ну , ну , заскакали недоумки .Не даром говорят : ума нет - считай калека .
Да пусть танцуют, у всех, видимо, есть уверенность, что зарплата будет... стабильно... Рабочие места в связи с продлением карантина не сократятся... Как обычно Новосиб рулит, только пятой точкой...