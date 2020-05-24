Полиция проведет проверку после вечеринки в центре Новосибирска

Новосибирские власти просят полицию наказать организаторов танцевальной вечеринки в центре города. Ранее в социальных сетях было опубликована видеозапись карантинной дискотеки.

"По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины", — сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов отметил, что мэрия обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, пишут "РИА Новости".

Как писал amic.ru, жители города 23 мая устроили массовую вечеринку. Тусовались они без масок и не соблюдали социальную дистанцию.