Сразу три автомобиля сгорели за ночь в Бийске

В Приобском районе Бийска минувшей ночью во дворе жилого дома от огня пострадали сразу три автомобиля.
Владелица одного из них опубликовала видео в сообществе "Все ДТП Бийска". Подробности этого инцидента неизвестны, но по словам пострадавшей женщины, машины могли поджечь.
"Берегите себя и свои машины", — подытожила жительница города.
Ранее в Бийске неизвестные поджигатели за три дня сожгли три автомобиля. Один из эпизодов поджога попал на записи камер видеонаблюдения, но это не помогло спасти технику. Кроме того, в некоторых случаях страдали и машины, которые были припаркованы рядом.
Комментарии
Очевидно что повозка припаркована на открытом грунте (возможно до того как это место облюбовал владелец повозки там была трава), по этому постоянно растаскивает грязь по всему двору. Кому то наверное это в конце-концов надоело. А возможно таким образом владельцы платных стоянок пытаются увеличить клиентскую базу, колеса снимать муторно, поджог самое оно, дёшево, быстро и меньше вероятность быть пойманным.
24.05.2020 18:15
АБОРИГЕН
Так ты, оказывается,дежурным на парковке работаешь!