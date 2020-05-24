Сразу три автомобиля сгорели за ночь в Бийске

В Приобском районе Бийска минувшей ночью во дворе жилого дома от огня пострадали сразу три автомобиля.

Владелица одного из них опубликовала видео в сообществе "Все ДТП Бийска". Подробности этого инцидента неизвестны, но по словам пострадавшей женщины, машины могли поджечь.

"Берегите себя и свои машины", — подытожила жительница города.

Ранее в Бийске неизвестные поджигатели за три дня сожгли три автомобиля. Один из эпизодов поджога попал на записи камер видеонаблюдения, но это не помогло спасти технику. Кроме того, в некоторых случаях страдали и машины, которые были припаркованы рядом.