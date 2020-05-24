В Бийске отремонтируют музей Чуйского тракта

Музей Чуйского тракта в Бийске закрывается на время ремонта на первом этаже здания. Об этом представители учреждения рассказали в социальных сетях.

Научный сотрудник музея Екатерина Важова перед закрытием провела видео-экскурсию по представленной экспозиции. Она показала, как сейчас выглядят залы. После того, как все работы закончатся, экспозиция заметно обновится.

В первом зале музея, который называется "Дорога тысячелетий", основными экспонатами являются китайское колесо и макет Чуйского тракта. Во втором зале расположены экспонаты из минералогической коллекции, а третий зал рассказывает о природных зонах Чуйского тракта.