Илон Маск рассказал, что ему нравится русский язык

Бизнесмен, миллиардер, основатель компании Tesla и покоритель космоса Илон Маск в комментариях к посту в Twitter рассказал о том, что ему нравится русский язык.

Один из пользователей опубликовал фотографии испеченного хлеба и подписал: "Как тебе такое, Илон Маск", отметив предпринимателя.

"Мне очень нравится звучание русского языка", - ответил Маск, который стал довольно часто писать в соцсети на русском.

На комментарий Илона ответил еще один пользователь: "Это он ещё не слышал наш слэнг".

"Когда рак на горе свистнет", — написал в ответ бизнесмен.

Многие, кто наблюдал за развитием ленты ответов отметили, что отдельное внимание Илон обязан обратить на русский мат.