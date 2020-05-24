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Приезжающие в Крым должны будут оплачивать собственную самоизоляцию

, ИА "Амител"
За нахождение в местном обсерваторе придется заплатить
Фото: vladtime.ru

Фото: vladtime.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что люди, которые "бесцельно" приезжают в крым, должны будут платить за нахождение в обсерваторе. 

"Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд — это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга", — сказал Аксенов.

Если человек не сможет самостоятельно оплатить обсерватор на месте, то средства с него будут получать через суд. При этом, на сколько придется раскошелиться "загулявшим" туристам, Аксенов не уточнил. 

Соответствующий указ должен выйти до конца дня 24 мая, пишет ТАСС

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

24.05.2020 19:49
- гость -

Крым мне и даром не нужен. Горный лучше.

24.05.2020 19:58
месный

тоесть людей насильно поместят в обсервацию а потом ещё и деньги с них за это - ктото ваще не просто берега попутал, а ваще охренел в конец!!!!!

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