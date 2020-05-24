Приезжающие в Крым должны будут оплачивать собственную самоизоляцию

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что люди, которые "бесцельно" приезжают в крым, должны будут платить за нахождение в обсерваторе.
"Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд — это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга", — сказал Аксенов.
Если человек не сможет самостоятельно оплатить обсерватор на месте, то средства с него будут получать через суд. При этом, на сколько придется раскошелиться "загулявшим" туристам, Аксенов не уточнил.
Соответствующий указ должен выйти до конца дня 24 мая, пишет ТАСС.
Комментарии
Крым мне и даром не нужен. Горный лучше.
тоесть людей насильно поместят в обсервацию а потом ещё и деньги с них за это - ктото ваще не просто берега попутал, а ваще охренел в конец!!!!!