25 богатейших людей мира за время пандемии стали богаче на 255 млн долларов

Суммарное состояние 25 самых богатых людей мира за прошедшие два месяца увеличилось на 255 миллионов долларов. Такие данные опубликовал журнал Forbes.

Теперь общее состояние всех этих людей оценивается в 1,5 триллиона долларов. Больше всего заработал основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние увеличилось на 31,4 млрд до 86,5 млрд. Акции Facebook за последние два месяца выросли почти на 60%, достигнув рекорда 22 мая. Из-за этого Цукерберг поднялся в списке самых богатых людей мира с седьмого места на четвертое.

Попал в этот список и предприниматель из Китая. Основатель второй по величине площадки для онлайн-торговли Колин Чжэн Хуан заработал 17,9 млрд долларов и стал третьим богатейшим человеком в стране.