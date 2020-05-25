За прошедшие сутки в Алтайском крае обнаружили 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки к 50 территориям края, где был обнаружен вирус, прибавилось еще две – Усть-Пристанский и Заринский районы.

В Барнауле выявили 21 новый случай, в Рубцовске – 12, в Тюменцевском районе – 8, в Новоалтайске, Горняке, Змеиногорском, Курьинском и Заринском районах – по 3, в Камне-на-Оби, Бийске, Бийском районе, Павловском, Первомайском, Крутихинском, Михайловском, Ребрихинском, Усть-Пристанском районах – по 2. В Заринске, Рубцовском, Советском, Тальменском, Благовещенском, Солонешенском и Алейском районах – по одному.

Рекорд по суточному приросту продержался три дня. Как уже сообщал amic.ru, 22 мая в Алтайском крае выявили 74 новых зараженных.

Таким образом, общее число инфицированных в крае теперь составляет 1406 человек.

Напомним, что с 12 мая по указу губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае действует масочный режим. Он подразумевает обязательное ношение индивидуальных защитных средств в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.