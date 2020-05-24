Россияне толпой вытолкали с дороги автомобиль, который не давал проехать пожарным

В социальных сетях появилось видео, на котором толпа людей выталкивает автомобиль с проезжей части. Машина не давала пожарным проехать к многоэтажке, где произошло возгорание.

На записи видно, как около 20 мужчин единовременно раскачивают и выталкивают технику, припаркованную так, что часть дороги оказалась перекрыта. За несколько секунд люди смогли сдвинуть авто с места и освободить путь для пожарных.

Возгорание произошло на 21 этаже дома в Мурино, Ленинградской области. Тушить пришлось с 22-го этажа. Из дома спасатели эвакуировали 32 человека. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.