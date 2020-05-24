Ученые выяснили, что матерные слова помогают легче переносить боль

Британские ученые установили, что выкрикивание матерных слов позволяет легче переносить боль. Исследование опубликовали в журнале Frontiers in Psychology.

Ранние эксперименты уже подтверждали способность бранных слов сглаживать болевые ощущения, но в этот раз специалисты решили попробовать заменить их созвучными или вовсе выдуманными словами.

Для исследования были подобраны 92 человека. Они должны были опустить руку в ледяную воду и выкрикивать настоящие ругательства или одно из выдуманных. В результате стало понятно, что брань повышает болевой порог испытуемых. Выдуманные слова, в свою очередь, никакого эффекта не оказывают.