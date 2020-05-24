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Ученые выяснили, что матерные слова помогают легче переносить боль

, ИА "Амител"
Ругаться надо только существующими словами
Фото: alev.biz

Фото: alev.biz

Британские ученые установили, что выкрикивание матерных слов позволяет легче переносить боль. Исследование опубликовали в журнале Frontiers in Psychology

Ранние эксперименты уже подтверждали способность бранных слов сглаживать болевые ощущения, но в этот раз специалисты решили попробовать заменить их созвучными или вовсе выдуманными словами. 

Для исследования были подобраны 92 человека. Они должны были опустить руку в ледяную воду и выкрикивать настоящие ругательства или одно из выдуманных. В результате стало понятно, что брань повышает болевой порог испытуемых. Выдуманные слова, в свою очередь, никакого эффекта не оказывают. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

24.05.2020 22:58
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