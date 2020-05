Джейсону Стейтему нашли подходящую роль в киновселенной Marvel

Киноиндустрия продолжает развиваться даже во время пандемии. Студии активно ищут актеров на роли в больших проектах.

Издание We Got This Covered пишет, что британского актера Джейсона Стейтема рассматривают как кандидата на роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel. Предполагается, что персонаж появится в третьей части "Человека-паука" и выступит в качестве адвоката Питера Паркера после событий, которыми закончился второй фильм.

Исполнитель роли Сорвиголовы в сериале от Netflix Чарли Кокс подтвердил, что он никак не связан с этой картиной и играть его персонажа в фильме будет другой актер. Отмечается, что Стейтем не единственный кандидат на роль.