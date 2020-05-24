В Минобрнауки рассказали о предполагаемых сроках зачисления студентов в вузы

Зачисление в вузы в России планируют завершить к концу августа. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на замминистра высшего образования и науки страны Дмитрия Афанасьева.

"Пока мы предполагаем по обычной формуле, то есть первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся. И 100% зачисление мы произведем в августе, вот такой предварительный график", – рассказал Афанасьев.

При этом он подчеркнул, что зачисление начнется только после того, как все школьники сдадут единый государственный экзамен.

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