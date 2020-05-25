Продают колбасу и стряпают вареники. В Белокурихе рассказали, как выживают санатории

Город-курорт Белокуриха уже более месяца не принимает гостей из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Поэтому санатории вынуждены идти на различные меры, чтобы хоть что-то заработать.
Как рассказал "Вестям Алтай" заместитель генерального директора холдинга "Курорт Белокуриха" Олег Акимов, теперь в городе продают продукцию собственного производства, которую раньше делали для отдыхающих. На вынос реализуют напитки, колбасу, мясо.
"У нас открыт магазин прямо в управлении. В кафе "Барон фон Альбрехт" продаются блюда навынос. Открыли магазин хлеба у хлебопекарни. Еще стряпаем пельмени и вареники", – рассказал Акимов.
Как уже сообщал amic.ru, пока бронирование мест в санаториях Белокурихи приостановлено до 1 июня.
Ранее депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов призвал губернатора Виктора Томенко как можно быстрее открыть санатории и отели города-курорта. По мнению парламентария, это приведет к притоку туристов на Алтай.
Комментарии
С его конскими ценниками этот город-курорт может ещё ни один год бюлетенить
да ладно сиротами то прикидываться, гребли лопатой годами
А все остальные пря жируют
И это правильное решение.
Эти ребята уже распродали путевки на весь летний сезон. Причем по конским ценам. Отбить убытки в простой надо. С 1-го июня приедут первые отдыхающие.
Уважаемый Амик! Задайте вопрос тому же Акимову - на каком основании они собираются открываться с 1-го июня? Кто им разрешил, на каких условиях? Ведь все уже готово, персонал оповещен о выходе с понедельника на работу!