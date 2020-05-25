Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы. По его словам, все это "абсолютный бред". Если бы было надо, то этого давно бы сделали.

"Например, через вакцинацию от гриппа. Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы – миллионов 200. <...> Или это весь мир делал бы через детскую вакцинацию, когда у нас все новорожденные вакцинируются от кори, ОКДС, от туберкулеза и так далее", – рассказал Онищенко.

Он отметил, что в России есть правовая база, для того чтобы отсекать подобные теории и наказывать тех, кто распространяет ложную информацию, пишет РИА "Новости".