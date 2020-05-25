В понедельник, 25 мая, в Алтайский край возвращается жара. По данным регионального Гидрометцентра, в крае днем столбики термометра поднимутся до +29...+34 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле в понедельник преимущественно без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Воздух в краевой столице прогреется до +29...+31 градуса.

Примерно такая же погода ожидается во вторник, а вот со среды, как уже сообщал amic.ru, синоптики прогнозируют заморозки на почве. До конца рабочей недели ночами обещают от +3 до +10 градусов. Днем столбик термометра будет подниматься до отметок +7...+14 градусов.