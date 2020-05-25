"Отказалась от алкоголя". Татьяна Буланова рассказала о своем самочувствии

Татьяна Буланова рассказала о своем здоровье. Певица заявила, что сейчас ее уже ничего не беспокоит, артистка полностью восстановилась. Никаких серьезных изменений в ее организме не произошло.
А вот режим Булановой поменялся. Она призналась, что полностью отказалась от любого алкоголя.
По словам певицы, она хочет как можно скорее вернуться на сцену, и верит, что пандемия отступит и позволит артистам снова радовать своих поклонников, сообщает "Телепрограмма".
Как уже писал amic.ru, ранее стало известно, что 51-летнюю Буланову срочно госпитализировали с инсультом. Однако подозрения врачей не подтвердились.
Комментарии
Инсульт - не обязательно изменения в организме. А не пить после инсульта, пока не восстановился - нормальная практика, если выжить хочешь. И таки инсульт на мрт на раз определяется