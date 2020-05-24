Amic.ru — о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в воскресенье, 24 мая.

Власти Алтайского края рассказали, что не будут сокращать финансирование национального проекта "Формирование современной городской среды" из-за пандемии коронавируса и планируют благоустроить этим летом общественные территории в городах и селах региона.

Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на 71 и достигло 1325. Подавляющее большинство новых инфицированных нашли в Барнауле — 69 человек.

Тем временем, в Республике Алтай число зараженных перевалило за сотню. Теперь таковых в регионе 102. Однако это не помешало Горному Алтаю перейти к первому этапу снятия "ковидных" ограничений.

Алтайскому краю из федерального бюджета дадут 447 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги пойдут на балансировку регионального бюджета.