Пользователи соцсетей выяснили, что все мужчины одинаково поедают орешки

Во время самоизоляции люди начинают обращать внимание на вещи, которые ранее казались им нормой. Так, пользователь TikTok обратила внимание на то, как ее отец ест орешки.
@ej_savage_lmao
And that’s on cashews 😔👊🏻 ##dad ##neverfitin ##natureathome♬ The Home Depot Beat — The Home Depot
Девушка заметила, что перед тем, как съесть снек, ее отец делает ладонью движение, словно трясет игровыми костями. Видео стало вирусным, его лайкнули более 300 тысяч пользователей, и оказалось, что почти каждый мужчина делает так.
Пока люди в комментариях пытались осознать природу этого феномена, в соцсети появилось множество видео с отцами, которые делают также.
А вы замечали за собой подобное?
Комментарии
Никогда так не делаю.
ты просто не замечал за собой
это когда орешков много, да и не только орешки, любая рассыпная мелочь поедается так же
Никогда так не делал. Онанизм какой то!