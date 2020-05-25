Пользователи соцсетей выяснили, что все мужчины одинаково поедают орешки

Во время самоизоляции люди начинают обращать внимание на вещи, которые ранее казались им нормой. Так, пользователь TikTok обратила внимание на то, как ее отец ест орешки.

Девушка заметила, что перед тем, как съесть снек, ее отец делает ладонью движение, словно трясет игровыми костями. Видео стало вирусным, его лайкнули более 300 тысяч пользователей, и оказалось, что почти каждый мужчина делает так.

Пока люди в комментариях пытались осознать природу этого феномена, в соцсети появилось множество видео с отцами, которые делают также.

А вы замечали за собой подобное?