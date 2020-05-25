Володин обвинил США в попытках "раскачать лодку" в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты Америки пытаются дестабилизировать ситуацию в России путем вбросов о ситуации с коронавирусом и рейтингом Путина, пишет RT.
По словам Володина, США много сделали для распада СССР в 1991 году. Он считает, распад государства не был бы возможен, если бы руководство не допустило множества ошибок.
"Президент опирается на поддержку граждан, он многое сделал для России и постоянно показывает свою эффективность. США понимают, что это сильная сторона России... Поэтому атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их", – пояснил Володин.
Он заявил, что Америка планирует "сделать Россию как можно слабее, а затем ее расчленить".
Комментарии
Опять америка виновата, что у власти воры? ) ) )
Штаты пытаются прикрыть своего агента. Но мы то помним, что в прошлом году тайгу тушить начали после звонка Трампа обнуленному
По его словам, распад государства не был бы возможен, если бы руководство не допустило множество ошибок.
... целеноправленная работа высшего руководства тепереча называется "допустило множество ошибок" )))
Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми.
Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии и стране. Именно поэтому моя жена все время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал все более и более высокое положение в стране.
Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, что я не могу отступить от поставленной цели. А для ее достижения я должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех социалистических странах. Моим идеалом в то время был путь социал-демократических стран. Плановая экономика не позволяла реализовать потенциал, которым обладали народы социалистического лагеря. Только переход на рыночную экономику мог дать возможность нашим странам динамично развиваться.
Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место занимают А.Н.Яковлев и Э.А.Шеварднадзе, заслуги которых в нашем общем деле просто неоценимы.
Мир без коммунизма будет выглядеть лучше. После 2000 года наступит эпоха мира и всеобщего процветания. Но в мире еще сохраняется сила, которая будет тормозить наше движение к миру и созиданию. Я имею в виду Китай.(c)
Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть!
(с)
Ну хорошо, прежнее руководство плохое (со слов Володина), а что хорошего для своего народа сделал Путин со своей командой? Тоже виновато США, что у нас в стране подняли пенсионный возраст, ввели новые поборы с населения, увеличили налоги (к примеру: НДС), ввели штрафы за то чего нет по закону - за самоизоляцию и многое другое. И что, Володин считает, что все это повышает рейтинг правительства и Путина?
Лично я считаю, что хуже партии чем "Единая Россия" не было и нет! Сам Путин позволяет себе в наглую обманывать свой народ, причем в глаза (он сам говорил, что не будет подниматься пенсионный возраст пока он президент!).
Путин позволяет себе в наглую обманывать свой народ, причем в глаза (он сам говорил, что не будет подниматься пенсионный возраст пока он президент!).
Вы еще "Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны. Ни в коем случае не позволять ее менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти... Я категорически против её изменения." вспомните. Наш президент - хозяин своего слова, сам сказал, сам его и забрал. Так и живём(