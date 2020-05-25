В Алтайском крае ОМОН помог задержать браконьера

Бойцы ОМОН управления Росгвардии по Алтайскому краю совместно с сотрудниками линейного отделения полиции порту провели совместный рейд с сотрудниками рыбоохраны. В акватории реки Обь им удалось задержать браконьера, рассказали в Минприроды.

Правоохранители заметили и задержали мужчину, который ловил рыбу запрещенным способом. Он использовал лодку и рыболовную сеть "перетяга". В лодке мужчины обнаружили три стерляди, которые занесены в Красную книгу. Вылов этой рыбы запрещен.

В отношении нарушителя составили протокол по статье 8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений).