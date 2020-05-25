Сгорело два дома. Серьезный пожар произошел в Барнауле

В Барнауле 24 мая в районе пересечения улиц Юрина и Каменской произошел серьезный пожар, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

По информации очевидцев, загорелось два дома. Пользователи в комментариях под записью отмечают, что обошлось без пострадавших. О причинах возгорания и иных подробностях происшествия пока ничего неизвестно.

Как уже писал amic.ru, 16 мая утром в Барнауле на улице Павлюкова загорелся частный двухквартирный дом. В тушении участвовало более 40 человек личного состава и восемь машин пожарной техники. По предварительной оценке, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Как отмечалось, жильцы дома смогли самостоятельно покинуть охваченные пламенем помещения.