Эксперты АлтГТУ ответят на вопросы о летней сессии, практике и защите дипломов

Вузы завершают учебный год удаленно. Сессия, экзамены и защита дипломов проходят в дистанционном режиме. У студентов и родителей накопились вопросы: будет ли практика, что делать абитуриентам, можно ли в этом году поступить в магистратуру? Поэтому ректор АлтГТУ Андрей Марков и проректор по учебной работе Лариса Сучкова организуют прямой эфир. Трансляция пройдет на YouTube-канале вуза 26 мая 2020 года. Эксперты подробно расскажут о дальнейшей организации учебного процесса.

Начало эфира – в 13:00.