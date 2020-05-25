Грузовик и две легковушки. Массовое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в понедельник утром, 25 мая, в Барнауле, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнауле" в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечается, столкновение произошло на Павловском тракте напротив дома № 27. Участниками аварии стали грузовой автомобиль и два легковых, один из которых имеет опознавательные знаки такси.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается.

Как уже писал amic.ru, 24 мая пьяный барнаулец разъезжал в центре города и едва не сбил женщину. Водитель машины, который все это время двигался позади, решил его задержать. Мужчина забрал у нарушителя ключи и вызвал полицию.