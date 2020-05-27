Как своевременная проверка масла помогает контролировать состояние техники

Своим партнерам компания "Главмасло" теперь может предложить не только широкую линейку качественных смазочных материалов, но и новый уникальный технический сервис: "Передвижная мобильная лаборатория" – единственная на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Сервис дает возможность потребителям смазочных материалов получать оперативную информацию о состоянии масла и оборудования в режиме реального времени непосредственно на территории предприятия, что позволяет:

продлить ресурс работы техники и оборудования;

предотвратить внеплановые ремонты;

снизить затраты на содержание техники;

определить оптимальные интервалы замены смазочного материала в узлах и агрегатах;

провести анализ топлива на содержание серы.

Мониторинг проводится с помощью инфракрасного спектрометра и портативного рентгеновского спектрометра. Это приборы, контролирующие состояние смазочного материала.

Всего по одной капле, взятой из техники, можно судить о ее общем состоянии и о запасе эксплуатационных свойств смазочных материалов.

Мониторинг состояния моторного масла методом неразрушающего контроля проводит инженер, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями, большим практическим опытом, постоянно повышающий квалификацию.

Для своих партнеров компания "Главмасло" предоставляет возможность использовать уникальный сервис "Мобильная лаборатория контроля состояния смазочных материалов" абсолютно бесплатно.

Записаться на услугу можно по телефону +7 (3852) 555-490. Также можно приехать с образцами свежего и отработанного масла по адресу: г. Барнаул, 2-й Балтийский проезд, д. 5.

ООО "Главмасло"

Интернет-магазин

Тел.: 8 (3852) 555-490

Склад в Барнауле: проезд Балтийский 2-й, д. 5