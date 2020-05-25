Банты, фартуки и предвкушение новой жизни: каким был последний звонок в СССР

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25 мая перед выпускными экзаменами в России по традиции проводят последний звонок. В этом году он впервые проходит в онлайн-формате из-за всем известных причин. Как бы это грустно ни звучало, с учебой в стенах школы выпускникам этого года неофициально пришлось попрощаться еще пару месяцев назад. Но, так или иначе, праздник состоится, хоть и в необычной форме.

А как же он проходил в советские годы? По одной из версий, идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР Фёдору Брюховецкому. Впервые последний звонок прошел 25 мая 1948 года в Москве, но массового же отмечать праздник начали только в 70-х годах. В этот день, как и десятки лет спустя, выпускники наряжались в школьную форму, с грустью и волнением внимали напутственным словам педагогов и слушали свой последний звонок из колокольчика в руках первоклашки.