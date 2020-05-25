Россиянам предложили доплачивать за работу из дома

Работающим из дома россиянам предложили возмещать часть расходов, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий документ, разработанный Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).

Как отмечается, в связи с переходом на удаленную работу сотруднику стоит возмещать расходы на электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерные программы. В среднем такие затраты эксперты оценивают в три тысячи рублей на одного человека.

Авторы инициативы предлагают внести в Трудовой кодекс поправку о временной удаленной работе, которая предусматривает не только порядок и сроки возмещения расходов сотрудника, но и оформление дополнительного соглашения между работником и работодателем, в котором должны быть прописаны положения о расчете рабочего времени, форме отчета о выполненной работе и взаимодействии с работодателем. Также авторы инициативы предлагают внедрить запрет на сокращении зарплаты, если сотрудник справляется со всеми заданиями.

Преимущественное право перейти на "удаленку" планируют предоставить сотрудникам с детьми младше 14 лет, инвалидам, пенсионерам по возрасту, студентам-очникам и людям, ухаживающим за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

В Министерстве труда отметили, что получили законопроект и уже ознакомляются с ним.