Россиянам предложили доплачивать за работу из дома

Работающим из дома россиянам предложили возмещать часть расходов, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий документ, разработанный Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).
Как отмечается, в связи с переходом на удаленную работу сотруднику стоит возмещать расходы на электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерные программы. В среднем такие затраты эксперты оценивают в три тысячи рублей на одного человека.
Авторы инициативы предлагают внести в Трудовой кодекс поправку о временной удаленной работе, которая предусматривает не только порядок и сроки возмещения расходов сотрудника, но и оформление дополнительного соглашения между работником и работодателем, в котором должны быть прописаны положения о расчете рабочего времени, форме отчета о выполненной работе и взаимодействии с работодателем. Также авторы инициативы предлагают внедрить запрет на сокращении зарплаты, если сотрудник справляется со всеми заданиями.
Преимущественное право перейти на "удаленку" планируют предоставить сотрудникам с детьми младше 14 лет, инвалидам, пенсионерам по возрасту, студентам-очникам и людям, ухаживающим за инвалидами или длительно болеющими родственниками.
В Министерстве труда отметили, что получили законопроект и уже ознакомляются с ним.
Комментарии
Как отмечается, в связи с переходом на удаленную работу сотруднику стоит возмещать расходы на электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерные программы.
Учителям в крае всем возместили?)))))))))
те, кто на удаленке, не платят за проезд
Что за бред???
А тот факт, что они экономят на проезд никого не волнует???
Друзья, Вы не поняли, это работники на удаленке должны из своей зарплаты доплачивать работодателю...
Знакомятся!!!! Что за "ознакомляются"????
у нас правительство на другой планете живёт. Напринимать они могут всё что угодно, работодатель заплатит столько, сколько посчитает нужным
>Что за бред???
>А тот факт, что они экономят на проезд никого не волнует???
А работодатель тут вообще при чем? И почему его это должно волновать?