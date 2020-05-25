В Алтайском крае завершилось формирование нового состава Общественной палаты. Члены ОПАК, утвержденные ранее губернатором и Законодательным собранием, совместно отобрали еще 15 человек. Всего в составе палаты теперь 45 членов, совещательный орган обновился на 40%. Первое заседание должно состояться не позднее 7 июля.

Всего от местных общественных объединений было предложено 18 кандидатур, опросным голосованием список был сокращен до 15 фамилий.

Теперь коротко о тех, кто прошел в состав ОПАК:

Кира Бакланова , председатель совета общественной организации "Местная еврейская национально-культурная автономия Барнаула";

, председатель совета общественной организации "Местная еврейская национально-культурная автономия Барнаула"; Владимир Долматов , представитель народной дружины "Барнаульская";

, представитель народной дружины "Барнаульская"; Артем Зеров , председатель общественной организации "Молодые патриоты Алтая";

, председатель общественной организации "Молодые патриоты Алтая"; Флора Зинатуллина , председатель Алтайской краевой общественной организации "Центр татарской культуры "Дулкын";

, председатель Алтайской краевой общественной организации "Центр татарской культуры "Дулкын"; Людмила Кейбол , редактор газеты "Змеиногорский вестник";

, редактор газеты "Змеиногорский вестник"; Софья Куликова , руководитель приюта "Ласка";

, руководитель приюта "Ласка"; Василий Куц , профессор кафедры "Международные экономические отношения" АлтГТУ;

, профессор кафедры "Международные экономические отношения" АлтГТУ; Дмитрий Лынов , руководитель Краевой штаб студенческих отрядов;

, руководитель Краевой штаб студенческих отрядов; Игорь Марискин , директор Алтайского краевого детского экологического центра;

, директор Алтайского краевого детского экологического центра; Наталья Мжельская , старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии АлтГПУ;

, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии АлтГПУ; Юрий Овиденко , исполнительный директор Рубцовской коллегии по оказанию социальной помощи населению;

, исполнительный директор Рубцовской коллегии по оказанию социальной помощи населению; Евгений Овчинников , представитель общественной организации "Спортивно-патриотический клуб "Десантник";

, представитель общественной организации "Спортивно-патриотический клуб "Десантник"; Алексей Паженцев , региональный представитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков в Алтайском крае;

, региональный представитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков в Алтайском крае; Евгений Чернышев , председатель правления Красногорского отделения краевой организации "Российский Союз ветеранов Афганистана";

, председатель правления Красногорского отделения краевой организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"; Геннадий Шейда, председатель Алтайского краевого общественного движения "Согласие".

Как менялся состав Общественной палаты

Срок полномочий действующего шестого состава Общественной палаты Алтайского края истекает 27 июня. Новый, седьмой созыв, проработает до лета 2023 года.

Напомним, что процесс формирования ОПАК в этот раз оказался связан с рядом громких заявлений и взаимных упреков. Так, еще в апреле АКЗС выбрал 15 человек по "парламентской квоте", причем фамилии 14 из них совпали с заранее опубликованным списком депутата от "Единой России" Ивана Мордовина. Эта публикация стала поводом для заочной дискуссии эсера Александра Молотова, Мордовина и политического вице-губернатора Дениса Губина. Справоросс назвал процедуру не демократичной и закрытой. Замгубернатора в ответ обвинил депутата в пиаре.

Позднее к диспуту подключились и другие представители общественности. Так, предприниматель Олеся Шевченко заявила о своем несогласии с итогами голосования. Более взвешенную позицию представил депутат Заксобрания Владислав Вакаев и новоиспеченный член ОПАК Антон Васильев.