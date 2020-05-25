Лео Бокерия рассказал, когда Россия победит коронавирус

Победить коронавирусную инфекцию Россия сможет к концу лета. Об этом рассказал президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. Его слова передает РИА "Новости".

"Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", – заявил Бокерия.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила, что активное распространение коронавирусной инфекции в России будет сохраняться до июня.

Как уже писал amic.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова 24 мая заявила, что 44 из 85 регионов "сегодня или завтра" готовы приступать к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. В этих субъектах коэффициент распространения вируса – то есть сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции – на данный момент меньше единицы.