Дорогая рыбалка. Бийчане заплатят по 800 рублей за каждую незаконно выловленную рыбу

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

На берегу Бии полиция задержала двоих рыбаков, поймавших в сети десяток карасей, щуку и леща, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Браконьеров встретили неподалеку от села Большеугренево во время патрулирования реки в рамках операции "Путина". Мужчины начали объяснять, что поймали рыбу на спиннинг, однако их слова вызвали у стражей порядка сомнения. В процессе досмотра у задержанных нашли две рыболовные сети.

У злоумышленников изъяли лодку, орудие лова и 13 трофеев – одну щуку, леща и 11 карасей. Ущерб, нанесенный природе, оценивается примерно в 10 тысяч рублей.

В отношении бийчан возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Максимальное наказание, грозящее фигурантам – два года лишения свободы.

В полиции напоминают, что во время нереста запрещено передвигаться по водоемам на моторных лодках и ловить рыбу сетями.