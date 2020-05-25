В Приморье отец с тремя детьми скрывался от коронавируса в лесу

Многодетный отец прятался в лесу в Приморье, чтобы уберечь себя и троих малолетних детей от коронавируса, информирует пресс-служба СУ СКР по региону.
Сообщение о пропаже детей и их 39-летнего отца из поселка Кавалерово поступило в правоохранительные органы в начале мая. Следователи проверяли все версии исчезновения, допрашивали многочисленных свидетелей. Пропавших искали волонтеры, спасатели и полицейские, был организован оперативный штаб.
Всех четверых нашли в лесу спустя два дня после начала поисков. В настоящее время их жизням ничего не угрожает.
Как пишет РИА "Новости", специалисты проверяют условия проживания детей. Сейчас за детьми наблюдают врачи. Отец семейства не задержан, он находится дома.
Комментарии
Да молодец, правильно! Если есть возможность и средства