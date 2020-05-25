В Приморье отец с тремя детьми скрывался от коронавируса в лесу

Многодетный отец прятался в лесу в Приморье, чтобы уберечь себя и троих малолетних детей от коронавируса, информирует пресс-служба СУ СКР по региону.

Сообщение о пропаже детей и их 39-летнего отца из поселка Кавалерово поступило в правоохранительные органы в начале мая. Следователи проверяли все версии исчезновения, допрашивали многочисленных свидетелей. Пропавших искали волонтеры, спасатели и полицейские, был организован оперативный штаб.

Всех четверых нашли в лесу спустя два дня после начала поисков. В настоящее время их жизням ничего не угрожает.

Как пишет РИА "Новости", специалисты проверяют условия проживания детей. Сейчас за детьми наблюдают врачи. Отец семейства не задержан, он находится дома.