Стала известна доля россиян, потерявших в зарплате после начала пандемии

Более половины россиян потеряли часть заработной платы после начала карантинных мер в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала "Работа.ру".

В опросе приняли участие более двух тысяч жителей страны старше 18 лет. О снижении основной части зарплаты рассказали чуть менее 60% респондентов, а о падении премиальной части заработка заявили две трети опрошенных.

На том же уровне заработная плата осталась примерно у 40% соотечественников и только у 3% оплата труда выросла с начала пандемии.

Ранее amic.ru сообщил, что средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2020 года может впервые превысить 30 тысяч рублей.